Tokofobi çocuk sahibi olmaya engel değil Hamilelik ve doğum süreci kadınlar için oldukça özel bir dönem ve kadın bedeni için doğal bir durumdur. Ancak bazı durumlarda bu süreç kadınların korkulu rüyası. Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Baykan, bu duruma sebep olan tokofobiyi sizler için anlattı.

TOKOFOBİ PSİKOLOJİK BİR DURUMDUR

Tokofobi diğer bir adıyla doğum korkusu, günümüzde sıklıkla rastlanan psikolojik durumdur. Öyle ki, sezaryen doğumdaki artışın en önemli sebebi budur. Bu durumun altında yatan sebepler çoğu zaman travmatik nedenler olabileceği gibi çevreden duyulan kötü hikayaler de tokofobiyi tetikleyebilir.

Öğrenilen korkular, anne adaylarının acı eşiğinin düşük olması, endişeli ya da gergin bir ruh haline sahip olması öncesi yaşadığı kötü doğum tecrübeleri tokofobinin altında yatan nedenlerinden sadece bazılarıdır. Genellikle anne adayları doğum sancılarının hem kendilerine hem de bebeklerine zarar verdiklerini düşünürler. Neyse ki bu gibi psikolojik problemler alınacak destek ve terapilerle aşılabilir.

TOKOFOBİ 3 SEVİYEDE ORTAYA ÇIKAR

Birinci Seviye: Bu seviyenin en önemli özelliği sürecin çocukluk dönemine kadar uzanabileceği gerçeğidir. Şöyle ki, kişi cinsellikten uzaklaşmaz ya da cinselliğe soğuk bakmaz ancak hamile kalma düşüncesi bile korkutucu gelir. Özellikle annelerini doğumda kaybetme korkusunu yaşayan çocukların bilinçaltına yerleşen bu korku gelecekte tokofobi olarak karşımıza çıkar. Bu seviyedeki kadınlar hamile kalmamak için ellerinden geleni yaparlar. Bazı durumlarda hamile kaldıklarında ya hemen kürtaj olurlar ya da bebeğin düşmesini sağlamak için çok tehlikeli yollara başvururlar.

İkinci Seviye: Bu seviyenin en önemli özelliği ise bu korkunun bir travma sonrası ortaya çıkmasıdır. Özellikle ilk doğumda yaşanan büyük sıkıntılar, bebeğin ölü doğması gibi nedenler ikinci hamilelik için annenin tüm cesaretini elinden alabilir.

Üçüncü Seviye: Bu seviyedeki anne adayları hamilelik öncesinde herhangi bir korku veya endişe hissetmezken hamilelik süresince depresif bir ruh haline bürünürler. Sürekli kafalarında korku senaryoları yaratırlar. Aile içinde yaşanan kötü gelişmeler ya da hayatlarının istedikleri gibi gitmemesi hamileliği korkunç bir olaymış gibi görmelerine sebep olur.

DOĞUM KORKUSU YAŞAYANLAR NELER YAPMALI;

• Doğumun bedeniniz üzerinde yaratacağı fizyolojik etkileri araştırıp bu durumun zararları olmadığı konusunda emin olun. Doğuma hazırlık kurslarına katılıp, sizin gibi hamile olan insanlarla iletişim kurup yaşadıklarınız hakkında konuşun.

• Her zaman pozitif olun. Kafanızda kötü senaryolar kurmayın. Olumsuz düşüncelerin beyninize üşüşmesine izin vermeyin. Böyle anlarda başka işlerle ilgilenmeye başlayın. Bunun için kitap okuyabilir, bir film izleyebilir ya da bebeğiniz için bir çift patik örebilirsiniz mesela…

• Spor yapmak hem bedeninizi hem ruhunuzu dinlendirecektir. Hamile yogası ya da nefes terapilerine gidebilir ve ruhunuzun kötü düşüncelerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

• Çevrenizde duyduğunuz kötü hikayelere kulak asmayın. Onların yaşadığı ağrıları veya acıları siz de yaşayacaksınız diye bir durum yok. Unutmayın, her kadın farklı bir doğum deneyimi yaşar. Belki de siz saniyeler içinde bebeğinizi kucağınıza alacaksınız.

• Eğer, tokofobiyi bu yöntemlerle aşamayacağınızı düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım alın. Bunun için psikolojik destek alabilir veya terapilere katılabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler