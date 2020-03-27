TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici güven tazeledi Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, güven tazeledi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, güven tazeledi.

TOKKDER'in açıklamasına göre, derneğin 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri belirlendi.

İnan Ekici yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçilirken, yönetim kurulu başkan yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

Yeni dönemde görev yapacak TOKKDER Yönetim Kurulu; Otokoç Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) İnan Ekici, Garanti BBVA Filo Üst Yöneticisi (CEO) Ayşegül Gülgör, Enterprise Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetici Ortağı Özarslan A. Tangün, TEB Arval Genel Müdür Yardımcısı C. Oğuz Petorak, ALD AutomotiveÜst Yöneticisi (CEO) Timur Kaçar, LeasePlan Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) F. Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı H. Mürşit Unat ve TRİO Car Rental Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz'dan oluştu.

Kaynak: AA