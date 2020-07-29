TOKKDER'den Kurban Bayramı'nda araç kiralayacaklara uyarı!
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TOKKDER'den Kurban Bayramı'nda araç kiralayacaklara uyarı!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, Kurban Bayramı öncesinde araç kiralama sektörüyle ilgili güncel değerlendirmeler yaparken, araç kiralayacaklara da uyarılarda bulundu.

TOKKDER'den Kurban Bayramı'nda araç kiralayacaklara uyarı!
29.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:53

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, Kurban Bayramı öncesinde araç kiralama sektörüyle ilgili güncel değerlendirmeler yaparken, araç kiralayacaklara da uyarılarda bulundu.

Yeni normalle birlikte araç kiralamaya olan talebin, bayram döneminde daha da yoğunlaştığına dikkat çeken İnan Ekici, "Bireylerin izole, hijyen standartları yüksek ve kontrollü ulaşım ihtiyacıyla birlikte uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına olan talebin belirli bir oranının bireysel ulaşıma kaydığını, araç kiralama ve araç paylaşımına olan talebin yükseldiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte, yurt dışından gelen misafir sayısındaki önemli azalma, 2020 yılı yüksek sezonu açısından önceki yılların yüksek sezon iş hacmine ulaşmayı imkansız kılıyor. Bu sene, her yıldan farklı bir yüksek sezon tecrübe ettiğimizi ve salgının kontrol altına alınması çerçevesinde ekonomide düzelme yaşansa da daralma ile karşı karşıya olduğumuzu belirtebilirim. Yüksek sezon yatırımlarımızı yapmadan pandeminin ortaya çıkmış olması ise sektörümüz açısından "hava yastığı" etkisi olarak değerlendirilebilir" dedi.

Merdiven altı firmalara dikkat

Kurban Bayramı döneminde araç kiralayacaklara yönelik mesajlar da veren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Bayramda araç kiralamak isteyenlere önerim, bu tür yoğun talebin olduğu dönemler için araç rezervasyonlarını mümkün olduğunca erken yapmaları yönünde. Bunun yanı sıra mutlaka kurumsal firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine gölge düşürüyor. Bu anlamda ihtiyaç sahipleri araç kiralarken TOKKDER üyesi, yaygın ofis ağı bulunan, kısa vadede günü kurtaran çözümler sunmak yerine müşterilerine değer yaratan, satış sonrası destek sunan ve sürdürülebilir hizmetler sağlayan kurumsal şirketleri tercih ederek kendilerini söz konusu olumsuzluklardan sakınabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu sene hijyene çok dikkat edilmeli"

Pandemi nedeniyle araç kiralama hizmetlerinde dezenfeksiyon önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen İnan Ekici sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Güvenlik ve hijyen her şeyden önce geliyor. Her zaman önemli olmakla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekiyor. Ayrıca, araç kiralayanların trafik kurallarına uyum göstererek kiralama sürelerini tamamlamaları, kişisel güvenlikleri ve trafik cezaları ile karşılaşmamaları açısından büyük önem arz ediyor. Bu sene özellikle vurgulayacağımız konu ise hijyen önlemleri… Araç kiralama filosunda olan tüm araçların her kiralamadan sonra yıkanması ve detaylı temizlikten geçirilmesi gerekir. Pandemi döneminde ise bu işlemlere ekstra dezenfeksiyon uygulamaları da eklenmekte; tüm önlemleri alan kurumsal şirketlerde teslimatı gerçekleştiren görevliden, ofis ya da teslimat ortamına kadar araç kiralamanın tüm aşamalarında üst seviyede hijyen sağlanmaktadır. Bu noktada, araç kiralama hizmetinin kurumsal ve geniş kapsamlı hizmet veren firmalardan alınması ekstra önem taşımaktadır. Bu vesileyle, TOKKDER olarak herkese güvenli yolculuklar ve sağlıklı bayramlar dileriz."

Kaynak: Carmedya.com

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