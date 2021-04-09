Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında (2)

50 DAKİKA SAVUNMA YAPTI: BEN AİLEMİ ÖLDÜREMEMEskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan davada Mehmet Şerif Boğa (29), ilk kez hakim karşısına çıktı.