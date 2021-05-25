TOKKAL AİLESİ CİNAYETİNE 1'İ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 3 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

ESKİŞEHİR'de, İlkay (42) ve Emel (41) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce biri ağırlaştırılmış 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, İlkay (42) ve Emel (41) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce biri ağırlaştırılmış 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında 9 dakikalık son savunmasını yapan sanık Boğa, 'Aradığınız kişi ben değilim, katil dışarıda geziyor dedi. Öldürülen Emel Tokkal'ın kızı Beyzanur Kaya ise cezayı az bulduğunu belirterek, 'Bence çok şanslı biri, hak ettiğinden çok daha iyi ceza aldı. Sadece bunu söylemek istiyorum ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk, şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından özel ekip kuruldu. Çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın, olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Boğa, gözaltına alındı. Boğa'nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti. Kamera görüntülerinde Boğa'nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal'ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal'ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı. Mehmet Şerif Boğa, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü ve karar duruşmasına evli ve 2 çocuk babası olan tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanarak katıldı. Öldürülen Emel Tokkal'ın kızı Beyzanur Kaya duruşmada yer aldı. Sanık Şerif Boğa'nın son savunması 9 dakika sürdü. Tokkal ailesiyle çok yakın olduklarını ve katilin kendisi olmadığını öne süren sanık Boğa, 'Tokkal ailesiyle beraber ağladık, beraber güldük, eğlendik. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. Ben böyle bir şeyi nasıl yaparım Canavar mıyım ben Bu insanlar özel günlerde beni çağırırlar. Böyle bir şeyi neden yapayım dedi.

Evinin bodrumundaki depoda bulunan ve davanın en önemli delilleri arasında yer alan kanlı çorabın kendisine ait olmadığını öne süren Boğa, 'Kanlı çorap diyorlar, o çorap bana ait değil. Eğer ben cinayet işleseydim, o çorabı orada bırakmazdım. Benim cenazelere bile katılmama izin vermediler. Cezaevinde akşamları başımı yastığa koyduğumda kalbim, vicdanım rahat uyuyorum. Benim 2 çocuğum var, olan ona oldu şeklinde konuştu. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi başkanı hakim, sanık Boğa'yı uyararak özellikle kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapmasını istedi. Daha sonra söz alan Boğa'nın avukatı da güvenlik kameraları görüntüleri ve diğer deliller için Adli Tıp Kurumu'nca inceleme yapılması gerektiğini savundu.

1'İ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 3 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkemedeki son sözünde, 'Aradığınız kişi ben değilim, katil dışarıda geziyor ifadelerini kullanan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'ya mahkeme heyetince 4 yaşındaki Ali Doruk'u kasten öldürme suçundan 'ağırlaştırılmış' müebbet hapis cezası, İlkay ve Emel Tokkal çiftini kasten öldürmek suçundan ise 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KIZI CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmanın ardından adliye önünde bekleyen gazetecilere konuşan Emel Tokkal'ın kızı Beyzanur Kaya ise verilen mahkeme kararını az bulduğunu ifade ederek, 'Bence çok şanslı biri, hak ettiğinden çok daha iyi ceza aldı. Sadece bunu söylemek istiyorum ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı