TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izle: TOKİ Tuzla kura çekilişi sonuçları sorgula!

TOKİ tarafından Tuzla'da hayata geçirilen Aydınlı-Konaşlı Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Ümraniye'de gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirildiği spor salonunda adeta izdiham yaşanırken, 500 daire için 100 bine yakın başvurunun yapıldığı projede daire sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde sosyal konut uygulaması kapsamında inşa edilen 500 konutu alma hakkı için kuralar çekildi. Yaklaşık 100 bin kişinin başvurduğu konutlar için Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine on binlerce vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar içeriye sığmayınca, salon dışında da yoğunluk oluştu.

Tuzla Aydınlı - Konaşlı Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 500 daire için yaklaşık 100 bin vatandaş başvuru yaptı. 2+1 dairelerle başlanan ve sonrasında 3+1 dairelerle devam edilen kura çekiminde şehit ailesi, engelli ve emekli grubunda başvuru yapanlara öncelik verildi. Kura çekiminde dairelerin sahibi olmaya hak kazanan toplam 50 şehit ailesi, 26 engelli ve 100'ün üzerinde emekli büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

- Tuzla Aydınlı 1 Temmuz

- Başakşehir Ayazma 2 Temmuz

- Başakşehir Hoşdere 2 Temmuz