TOKİ tarafından Meram'a inşa edilen Dedemli Mahallesi'nin yeni yerleşkesinde sona gelindi

Konya Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını sürdürdüğü, TOKİ tarafından Meram ilçesine kurulan yeni Dedemli Mahallesi yerleşkesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, büyük ölçüde yapımı tamamlanan yerleşkenin su ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarını da tamamlandığı belirtildi.

Mahallede bir yandan yol yapım çalışmaları sürerken, büyükşehir belediyesinin 225 bin metrekare parke, 50 bin metre bordür, 25 bin metre yağmur suyu oluğu ve drenaj hattı çalışmasının yapım çalışmaları da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Taşınacak mahallelilerin yeni yerlerinde konforlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için olanakları seferber ettik. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz muhtelif çaplarda 14 bin 858 metre uzunluğunda polietilen boru kullanarak su şebekesi çalışması gerçekleştirdi. Yerleşkemizde bulunan yaklaşık 473 abonemize de bin 585 abone hattı çalışmalarına başlandı. Ayrıca 12 bin 74 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi de yerleşkemizde tamamlanarak hizmete sunulacak. Dedemlili hemşerilerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın