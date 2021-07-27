TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
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TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
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TOKİ 27 Temmuz 2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez "Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde" inşa edilen 54 konut ve 32 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.

TOKİ

27 Temmuz 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez "Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde" inşa edilen 54 konut ve 32 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.

Alıcılar, konut ve iş yerlerine %25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek.  Ayrıca konut ve iş yerleri hemen teslim edilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A. Ş. tarafından yürütülecek.

Başvurular 28 Temmuzda başlayacak

Müzayede 12 Ağustos 2021, Perşembe günü saat 11: 00'de Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca www. emlakyonetim. com. tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.

Açık artırmaya başvurular 28 Temmuzda başlayacak. Ayrıca 12 Ağustos 2021 tarihinde de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası tüm şubelerine başvuru yapılabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere www. toki. gov. tr ve www. emlakyonetim. com. tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: Habermetre

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