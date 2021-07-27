TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa sundu
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TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa sundu

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Şanlıurfa merkezde "Eski Sanayi 1. Etap Projesi" kapsamında inşa edilen 54 konut ve 32 iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Şanlıurfa merkezde "Eski Sanayi 1. Etap Projesi" kapsamında inşa edilen 54 konut ve 32 iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. Ayrıca konut ve iş yerleri hemen teslim edilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.

Müzayede 12 Ağustos saat 11.00'de Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. - ANKARA

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa sundu - Haberler Ekonomi
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