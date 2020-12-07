TOKİ, reklamlarında TOKİ ismini izinsiz kullanan şirket hakkında yasal süreç başlatacak
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TOKİ, reklamlarında TOKİ ismini izinsiz kullanan şirket hakkında yasal süreç başlatacak

07.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:48
TOKİ, reklamlarında TOKİ ismini izinsiz kullanan şirket hakkında yasal süreç başlatacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, reklamlarında TOKİ ismini izinsiz kullanan şirket hakkında yasal süreç başlatılacağını bildirdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, reklamlarında TOKİ ismini izinsiz kullanan şirket hakkında yasal süreç başlatılacağını bildirdi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde Emin Grup AŞ'nin (Eminevim) bir kamu kurumu olan TOKİ'nin adını izinsiz kullanarak, "TOKİ'yi Beklemek Yok, Eminevim Var" şeklinde sponsorlu sosyal medya reklamları verdiğinin görüldüğü belirtildi.

İlgili şirketin yapmış olduğu bu reklamların TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 1 milyona yakın konut üretip yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yapan kamu kurumu olarak, TOKİ ismini reklamlarında izinsiz bir şekilde kullanan ve idaremizle hiçbir ilişkisi bulunmayan şirket hakkında yasal süreç başlatılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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