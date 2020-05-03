TOKİ Posof'ta gurbetçiler için daire yapımına başladı

TOKİ Posof'ta gurbetçiler için daire yapımına başladı Ardahan'ın Posof ilçesinde gurbetçilerin yıllardır beklediği konutların yapımına TOKİ tarafından başlandı.

TOKİ Posof'ta gurbetçiler için daire yapımına başladı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde gurbetçilerin yıllardır beklediği konutların yapımına TOKİ tarafından başlandı.

Posof'un yayla yolu üzerinde inşaatına başlanan konutların inşaat alanında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, bu hizmetlerin tamamlanması için gereken çabayı göstereceklerini belirterek evlerin yılsonu Aralık ayı ile Ocak ayı arasında teslim edileceği müjdesini verdi. Başkan Ulgar, yayla yolu olarak adlandırılan bölgede bir taraftan da yolu genişlettiklerini belirtti.

AK Parti Posof ilçe Başkanı Songül Öner de yaptığı açıklamada Posof için yapılması gereken her türlü hizmetlerin yapılacağının müjdesini verdi.

Kaynak: İHA