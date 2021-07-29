TOKİ'nin Yenimahalle'de yapacağı Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), başkentte Yenimahalle Hurdacılar Sitesi'nde inşa edilecek Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), başkentte Yenimahalle Hurdacılar Sitesi'nde inşa edilecek Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi yapıldı.

TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şehirlere yeni ve modern sanayi siteleri kazandırılmaya devam edildiği belirtildi.

Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesinin bugün yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hem ekonomiye hem de istihdama katkı sunacak sanayi sitesi projemizde 279 iş yeri olacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş