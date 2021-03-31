TOKİ'nin yeni sanayi sitesinde hak sahiplerine uygun koşullarda dükkan alma fırsatı sunması sevindirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Samsun Toybelen Mahallesi'nde yapılacak yeni sanayi sitesindeki hak sahiplerine uygun koşullarda dükkan alma fırsatı sunması sevindirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Samsun Toybelen Mahallesi'nde yapılacak yeni sanayi sitesindeki hak sahiplerine uygun koşullarda dükkan alma fırsatı sunması sevindirdi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Gülsan Sanayi Sitesi, TOKİ'nin Toybelen Mahallesi'nde yapacağı yeni sanayi sitesine taşınacak.

Gülsan esnafının yeni yerlerine daha kolay şartlarda geçebilmeleri için TOKİ, fiyatta indirim yaparken 60 ay olan vadeyi 84 aya çıkarması hak sahiplerinde sevince neden oldu.

Sanayi Camisi önünde toplanan esnaf temsilcileri, açtıkları pankartlarla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a teşekkür etti.

Gülsan Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Platformu temsilcisi Mustafa Ay, 1900 esnafı ilgilendiren projenin önemine işaret ederek, "Taksit 5 yıldan 84 aya, yani 7 yıla çıktı. Diğer ödemeler yüzde 7,5 ve altışar ay arayladı. Bu, yüzde 5'e indirildi ve bir yıl olmak üzere ödemeler güncelleştirildi. Bakanımız Murat Kurum'a ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a teşekkür ediyoruz. Ciddi katkı sağlandığını görüyoruz ancak salgın döneminde ekonomik daralma yaşayan esnafımız adına vade 120 aya çıkar ve KDV muafiyeti yansıtırlarsa çok mutlu olacağız." dedi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde 28 yıllık esnaf Mehmet Sayım ise esnafın çığlığını Ankara'ya ulaştıran Karaaslan'a teşekkür ederek, "Bizim burada herhangi bir parti ile bir bağımız yok. Sadece ekmeğimizin peşindeyiz, bize bu anlamda kim yardım ediyorsa herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Esnaf Mustafa Korkmaz da TOKİ'nin uygun koşullarda dükkan alma fırsatı sunmasının kısmen de olsa kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, "Bakan Kurum'a teşekkür ederiz ancak vadenin 120 aya çıkarılmasını, KDV muafiyeti sağlanmasını da bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün