TOKİ'nin Mudurnu'daki 108 konutluk projesinde inşaat çalışmaları başladı
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TOKİ'nin Mudurnu'daki 108 konutluk projesinde inşaat çalışmaları başladı

TOKİ'nin Mudurnu'daki 108 konutluk projesinde inşaat çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde 8 dükkan ve 108 konutluk projenin inşaat çalışmasına başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde 8 dükkan ve 108 konutluk projenin inşaat çalışmasına başladı.

Proje kapsamında beldede bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan lojmanlar yıkılarak bölgede zemin çalışması yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla TOKİ, 8 dükkan ve 108 konuttan oluşan projenin inşaatına başladı.

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, "Taşkesti girişinde görüntü kirliliğine sebep olan orman lojmanları yıkıldı. Yerlerine TOKİ tarafından 8 dükkan ve 108 konut inşaatına başlanmıştır. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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