TOKİ'nin Kura Çekimi
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TOKİ'nin Kura Çekimi

Muş (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Muş Belediyesinin iş birliği ile yapımı gerçekleştirilen 308 konut için kura çekimi yapıldı.

TOKİ'nin Kura Çekimi

Muş (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Muş Belediyesinin iş birliği ile yapımı gerçekleştirilen 308 konut için kura çekimi yapıldı.

Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen kura çekiminde Merkez Kale Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi toplu konutlarının kura çekimi noter huzurunda yapılan törenle belirlendi.

Kura çekim törenine, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve TOKİ yetkilileri ile hak sahibi vatandaşlar katıldı.

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