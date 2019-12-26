TOKİ'nin konutları İlimtepe'ye yapılacak

26.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:43

KOCAELİ (İHA) – TOKİ tarafından Körfez'de yapılacak bin 500 konut, İlimtepe bölgesinde inşa edilecek Alan içerisinde Körfez Belediyesi tarafından yapılacak Millet Bahçesi ve Seyir Terası projesi de yer alacak.



TOKİ tarafından Kocaeli genelinde 3 bin konut yapılacağı, konutlardan bin 500'ünün de Körfez'de yapılacağı açıklanmıştı. TOKİ'nin konutları İlimtepe bölgesinde bulunan alanda yapacağı kesinleşti. Yarımca-Hacıosman yolundan çıkınca hemen Hayvan Pazarı olarak kullanılan alanın üst tarafından yer alan arsada yapılacak konutlar, iki parsel üzerinde yükselecek. Konutların hayata geçirileceği bölge Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 380 dönümlük İlimtepe Millet Bahçesi projesinin de yanında yer alıyor. Ayrıca Körfez manzarasının en güzel göründüğü noktada yer alacak olan alana bir de seyir terası inşa edilecek.



Konutların yapılacağı bölgenin ulaşım anlamında kolay bir bölgede olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tamamladığımız Yarımca-İlimtepe yolunun hemen kenarında. İlimtepe zaten Körfez'in geleceği olan bir bölge. Kültür merkezlerimiz, millet bahçemiz ve seyir terası projemiz ile cazibesini daha da yukarıya çekiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA