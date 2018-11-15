TOKİ'nin Kayaşehir'de yaptığı Millet Bahçesi açılıyor

İSTANBUL - Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Kayaşehir'de yaklaşık 1,5 milyon metrekare alan üzerine kurulan Kayaşehir Millet Bahçesi'nin ilk etabı Cumartesi günü açılacak.

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de dört etap halinde inşasına başlanan Millet Bahçesi'nin 350 bin metrekarelik ilk etabı 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. İstanbul ve Kayaşehir'i yeşille buluşturacak Kayaşehir Millet Bahçesi, dört etap halinde inşa ediliyor. 350 bin metrekareden oluşan birinci etap içerisinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar yer alıyor. Ayrıca toplam 2 bin 800 metrekarelik üç adet biyolojik gölet bulunuyor. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler bulunacak.

Kayaşehir Millet Bahçesi'nin ilk etabında toplam 224 bin 600 metrekare yeşil alan, 10 bin 411 ağaç, 150 bin çalı, 175 bin metrekare çim ve 100 bin yer örtücü bitki olacak. Restoran ve kafelerin yer aldığı birinci etapta 11 adet asma köprü, seyir terası ve 306 araç kapasiteli otopark yapıldı. Kayaşehir Millet Bahçesi projesinde tamamen doğa temalı çok sayıda çocuk oyuna alanlarına da yer verildi. Toplam 10 bin metrekarelik 35 oyun alanı yapıldı. Projede ayrıca 10 kilometrelik yürüyüş yolu ve yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet yolu bulunuyor. 4 bin metrekarelik piknik alanına sahip olan birinci etaba 63 adet piknik masası da konuldu.