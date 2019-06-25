TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran'da saat 10.00'da kura töreni düzenlenecek.

2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası yarın, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası 27 Haziran Perşembe günü çekilecek.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: AA