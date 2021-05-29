TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi
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TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyadan 11 bin 768 kişi yararlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyadan 11 bin 768 kişi yararlandı.

21 Nisan - 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyada 9 bin 631 vatandaş, bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlandı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla 2 bin 137 kişi yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı.

Böylelikle kısmı ödemelerle beraber toplam 11 bin 768 vatandaş kampanyadan yararlandı.

İndirim kampanyasında kapatılan borçların yüzde 95'i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflar ile kapattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi - Haberler Ekonomi
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