TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyadan 11 bin 768 kişi yararlandı.