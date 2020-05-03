TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak.