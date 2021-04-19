TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu

TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyası, bu yıl 21 Nisan'da başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyası, bu yıl 21 Nisan'da başlayacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl uygulanan indirim kampanyası bu yıl da yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 28 Mayıs

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 21 Nisan-28 Mayıs tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Nikos Dendias Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TOKİ'nin indirim kampanyasında ayrıntılar belli oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:05:21. #1.15#

title