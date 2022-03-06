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Son Dakika | Bakan Kurum: TOKİ borçlarını kapatanlara yüzde 22 indirim yapıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Bakan Kurum: TOKİ borçlarını kapatanlara yüzde 22 indirim yapıyoruz

Son dakika politika haberine göre ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Politika

İklim Değişikliği, Murat Kurum, 22 Mart, Nisan, Politika, Güncel, Haberler

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