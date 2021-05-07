TOKİ'nin Aybastı'daki 88 konutluk projesinde inşaat çalışmaları bayram sonrası başlayacak

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 88 konutluk projesinin inşaat çalışmasına ramazan bayramının ardından başlayacağını duyurdu.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 88 konutluk projesinin inşaat çalışmasına ramazan bayramının ardından başlayacağını duyurdu.

Geçtan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı gelmeden bayram hediyesi gibi müjde geldiğini belirtti.

Müjdenin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Geçtan, "Cumhurbaşkanlığı konut projesi kapsamında, Aybastı'mıza TOKİ tarafından yapılacak 88 konut, 60 adet 2+1, 28 adet 3+1 konut projesinin sözleşmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yüklenici firma tarafından yapıldı. Arsa maliyeti hariç 34 milyonluk bu yatırım için ilk kazma inşallah bayramdan sonra ilçemizde vurulacak." ifadesini kullandı.

Başkan Geçtan, dünden bugüne ilçe üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli