TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor
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TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor

TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle'de yapımına başladığı 614 konutluk projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken, projede iki blok tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle'de yapımına başladığı 614 konutluk projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken, projede iki blok tamamlandı.

31 Mart 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve temmuz ayında yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı proje 33 bloktan oluşurken, 8 bloğun temeli atıldı. İş makinelerinin aralıksız çalıştığı inşaat sahasında katlar gün geçtikçe yükseliyor. Konutların 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor. 614 konutluk TOKİ projesinde Temmuz 2019'da yapılan kura çekimiyle şehit ve gazi kontenjanından 38, engelli kontenjanından 30, emekli kontenjanından 150 ve diğer kontenjanlardan 382 hak sahibi belirlenmişti. 2022 yılında tamamlanması beklenen projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca cami, ilkokul, 32 adet dükkan, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.

İlk taksitler konut tesliminden sonra

Hak sahibi vatandaşlar, taksit ödemelerine konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksit uygulanıyor. - İZMİR

TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor
TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor
TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor
TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor
TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TOKİ'nin Aliağa'da 614 konutluk projesi tüm hızıyla sürüyor - Haberler Ekonomi
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