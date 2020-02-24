TOKİ kuraları Menteşe'de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan'da çekilecek
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TOKİ kuraları Menteşe'de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan'da çekilecek

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanırken projelerin kura çekim tarihi de duyurulmuştu.

24.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:56
TOKİ kuraları Menteşe'de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan'da çekilecek

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanırken projelerin kura çekim tarihi de duyurulmuştu.


Muğla'nın İlçesine yapılacak 500 konut projesi kura çekiminin 2020 Cuma günü saat 10: 00'da Menteşe Kapalı Salonu'nda gerçekleştirileceği öğrenildi. Kura çekimleri 100 konutun yapılacağı Kavaklıdere'de 24 Nisan 2020 Cuma, 300 konutun yapılacağı Milas'ta yine 24 Nisan 2020 Cuma, 100 konutun yapılacağı Seydikemer'de de ise 22 Nisan 2020 Çarşamba yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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