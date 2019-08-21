TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

21.08.2019 14:22

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzeyşehir Projesi'nin beşinci etabında yer alan bin 252 konutun kura çekilişi yapıldı.

TOKİ Gaziantep Projeler Koordinatörü Hasan Hüseyin Çelik, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekilişinde yaptığı konuşmada, bugün ve yarın toplam 2 bin 359 konut için kura çekileceğini, bunlardan bin 252 adet 2+1 konutun hak sahiplerinin bugün belirleneceğini söyledi.

Çelik, bin 252 konut için 3 bin 604 başvuru gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurada isimleri belirlenen vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bugüne kadar Gaziantep'e TOKİ olarak 21 bin 300 konut yapmışız. Türkiye ortalaması açısından bakıldığında Gaziantep'teki rakamın hatırı sayılır düzeyde olduğunu göreceksiniz. 33 bin kişilik stadyum, 16 cami yaptık, bir hastaneyi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, iki kamu hizmet binası yaptık. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile 13 ilköğretim okulu, 5 lise yaptık. 3 sağlık ocağı, spor kompleksleri, sosyal tesisler olmak üzere 2 milyar 469 milyon lira, yani yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım gerçekleştirmiş olduk."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk ise gelişmiş ülkelerde iş yerleri ve büyük üretim tesislerinin yanında mutlaka çalışanların yaşayabileceği bir mekan olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, 150 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesi ile yerleşim yerleri arasındaki yaklaşık 2 saatlik mesafeyi kısaltmak için söz konusu projeyi oluşturduğunu aktaran Berk, şunları ifade etti:

"Bu proje TOKİ iş birliğiyle hayata geçirildi. En kısa zamanda altyapı çalışmaları hazırlanarak inşaat başladı. Kuraları ilk olarak Haziran 2018'de çekilerek sahipleriyle buluştu. En kısa zamanda birinci etaptaki konutlar teslim edilerek, burada yaşam başlayacak. Şu anda 3 bin konutun altyapı çalışmaları, asfalt işlemleri tamamlandı, oturulacak hale geldi. Bugün beşinci etaptaki konutların hak belirleme çekilişi yapılıyor."

Konuşmaların ardından kura çekilerek hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri çıkan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Çekilişte ismi okunan 56 yaşındaki emekli polis Mustafa Songül, kurada isminin çıkmasından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Hak sahiplerinden Naime Ünal ise büyük heyecan yaşadığını ve sevinçten konuşmakta güçlük çektiğini anlattı.

Kaynak: AA