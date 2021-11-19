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TOKİ KONUTLARINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Yerleşkesi içindeki bir bloğun bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Yerleşkesi içindeki bir bloğun bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 12.45 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ Yerleşkesinde meydana geldi. CYB 7-A bloğun bodrum katından yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bodrum katta depo olarak kullanılan bölümde bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TOKİ KONUTLARINDA KORKUTAN YANGIN

TOKİ KONUTLARINDA KORKUTAN YANGIN

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