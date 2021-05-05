TOKİ konutlarında hayvan sevgisi sınır tanımıyor
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TOKİ konutlarında hayvan sevgisi sınır tanımıyor

TOKİ konutlarında hayvan sevgisi sınır tanımıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde TOKİ Konutları hayvan severlik örneğine bir yenisini daha ekledi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde TOKİ Konutları hayvan severlik örneğine bir yenisini daha ekledi.

Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde bulunan TOKİ konutları geçtiğimiz aylarda Sıfır Atık Projesinde Bilinçli İnsanlar Atıksız konutlar uygulaması için pilot bölge seçilerek başlatılmış olan çalışmada başarı sağlayarak atıklarını ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırdılar.

Bilinçli İnsanlar Atıksız Konutlar projesi kapsamında sokak hayvanlarına da evlerden kaynaklı çıkan yemek artıkları ve ekmek kırıntılarını bırakabilecekleri bir alan oluşturarak hayvan severlik örneği göstermişler. Bu hayvan severlik örneğine bir yenisini daha ekleyen TOKİ konutları yönetimi yeşil alanlarda bulunan ağaçlara kuş yuvaları monte edere TOKİ etrafında uçan kuşlara bir barınak bir sıcak yuva bir mola verebilecekleri alanlar oluşturdular. - ANKARA

TOKİ konutlarında hayvan sevgisi sınır tanımıyor
TOKİ konutlarında hayvan sevgisi sınır tanımıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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