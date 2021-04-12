TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 624 konut kura sonuçları açıklandı! 2+1 ve 3+1 kimlere çıktı? Hangi isimlere kura çıktı?

TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi 350 konut projesi kura sonuçları çekildi. Buna göre 2+1 ve 3+1 konutları için asil ve yedek hak sahipleri isimleri açıklandı! Peki TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları nelerdir? Kimlere çıktı? TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları nelerdir? TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut kura çekiliş sonuçları açıklandı! 2+1 ve 3+1 kimlere çıktı? Hangi isimlere kura çıktı?

TOKİ Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi toplu konut çekilişi kura sonuçları açıklandı! Resmi web sitesinden sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ek olarak TOKİ, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları ile ilgili resmi twitter hesabında "Vatandaşlarımıza Kahramanmaraş ilinde asil hak sahibi olunduğuna dair mesajlar sehven gönderilmiş olup, mesaj ulaşan vatandaşlarımızın mesajı dikkate almamaları önemle rica olunur." açıklamasında bulundu. Buna göre SMS mesajları yanlış mı gönderildi? merak edildi. Ayrıntılar haberimizde.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU KONUT KURA SONUÇLARI

TOKİ kura sonuçlarına " http://talep.toki.gov.tr/projeler/KahramanmarasDulkadiroglu.html " adresinden ulaşabilirsiniz.

2+1 KURA SONUÇLARI | 2+1 KAZANAN İSİMLER

Toplamda 236 kişiye 2+1 konut asil hak sahibi olarak çıktı. 120 kişi ise yedek hak sahibi oldu. Kurayı kazanan isimlere TOKİ'nin resmi sitesinden erişebilirsiniz.

2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

3+1 KURA SONUÇLARI | 3+1 KAZANAN İSİMLER

3+1 'lerde ise 67 kişi asil hak sahibi olurken, 30 kişi ise yedek hak sahibi oldu. 3+1 çıkan isimlere TOKİ'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

3+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN İSİMLERE BURADAN BAKABİLİRSİNİZ...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU SMS MESAJLARI YANLIŞ MI GÖNDERİLDİ?

Bugün öğle saatlerinde bazı vatandaşlara TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları ile ilgili SMS mesaj geldi. Fakat TOKİ'nin resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre mesajlar yanlışlıkla gönderildi.

TOKİ'nin açıklaması şu şekilde:

"DUYURU

Vatandaşlarımıza Kahramanmaraş ilinde asil hak sahibi olunduğuna dair mesajlar sehven gönderilmiş olup, mesaj ulaşan vatandaşlarımızın mesajı dikkate almamaları önemle rica olunur."