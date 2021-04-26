TOKİ, İskenderun'daki eski stadyum alanında millet bahçesi yapacak
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TOKİ, İskenderun'daki eski stadyum alanında millet bahçesi yapacak

TOKİ, İskenderun'daki eski stadyum alanında millet bahçesi yapacak
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), İskenderun'da yapacağı millet bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe, yepyeni bir sosyal yaşam alanı imkanı sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), İskenderun'da yapacağı millet bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe, yepyeni bir sosyal yaşam alanı imkanı sağlayacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, bir yandan Türkiye genelinde inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlarla dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ederken, bir yandan da kamunun ihtiyaç duyduğu yatırımları inşa ediyor.

Bu kapsamda, dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için son 19 yılda Hatay'da 7 bin 842 konutun yapımına başlandı. Bu konutlardan 7 bin 695'i tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi.

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını protokoller çerçevesinde yapan Başkanlık, sağlık hizmetlerinin daha modern şartlarda verilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde hastaneler de inşa ediyor. Sağlık yatırımları kapsamında, Hatay merkezde 750 yataklı, Kırıkhan'da da 150 yataklı olmak üzere 2 hastane yapıldı.

Eski stadın yerine millet bahçesi

TOKİ tarafından ayrıca İskenderun'da eski stadyum alanında yapılacak millet bahçesi ile kente yeni bir yeşil alan kazandırılacak.

Millet bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe, yepyeni bir sosyal yaşam alanı imkanı sağlayacak.

Millet bahçesinde, 650 metrekarelik yürüyüş parkuru, 680 metrekarelik bisiklet parkuru, 1060 metrekarelik biyolojik gölet, 1800 metrekarelik piknik alanı, 1100 metrekarelik çocuk oyun alanı, 1300 metrekarelik çok amaçlı spor sahası ve 71 araçlık otopark olacak.

Kentte ayrıca, FIFA ve UEFA standartlarında 25 bin seyirci kapasiteli, 1500 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum ile 17 okul, 2 pansiyon, 7 cami, 12 ticaret merkezi, 4 kamu hizmet binası ve 1 spor salonu inşa eden TOKİ, kentte yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık yatırım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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