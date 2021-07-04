TOKİ İskenderun'da 486 konut inşa edecek
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TOKİ İskenderun'da 486 konut inşa edecek

TOKİ İskenderun'da 486 konut inşa edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 486 yeni konut inşa edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 486 yeni konut inşa edecek.

2023 yılına kadar toplamda 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen TOKİ Hatay projesi için start verdi. TOKİ Hatay projesi, İskenderun ilçesinde gerçekleşecek. İhalesi 2 Ağustos tarihinde yapılacak olan projede 486 adet konut inşa edilecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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