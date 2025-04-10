TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvuru tarihi belli oldu mu, 250 bin konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konutluk dev projesine ilişkin başvuru süreciyle ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve başvuru ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. TOKİ başvuru şartları, kimlerin başvuru yapabileceği ve gelir kriterleri en çok merak edilen konular arasında. Peki, 2025 TOKİ başvuru süreci hakkında şu ana kadar hangi bilgiler paylaşıldı? Başvuru ekranı ne zaman aktif olacak, TOKİ konutlarından kimler yararlanabilecek? İşte sosyal konut projesine dair merak edilen tüm detaylar ve güncel açıklamalar…

TOKİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Şu an itibarıyla TOKİ 250 bin konut projesi için başvuru tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde yapılacak projeler için yer tespiti çalışmalarını sürdürüyor. Başvuruların bu süreçlerin tamamlanmasının ardından başlayacağı öngörülüyor.

TOKİ başvuru tarihi belli oldu mu

TOKİ 2025 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ'nin daha önceki sosyal konut projelerine benzer şekilde 2025 yılında da aşağıdaki başvuru şartlarının geçerli olması bekleniyor:

T.C. vatandaşı olmak

Başvuru yapılacak il/ilçede en az 1 yıl ikamet etmek veya nüfus kaydının orada bulunması

Üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması (kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklar dahil)

Hane gelirinin İstanbul için 16.000 TL, diğer iller için 14.000 TL'yi geçmemesi

25 yaşını doldurmuş olmak

Her haneden yalnızca bir başvuru yapılması

Bu şartlar, TOKİ'nin yeni projeleri açıklandığında güncellenebilir. Bu nedenle resmî TOKİ internet sitesi ve e-Devlet duyuruları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

TOKİ 250 bin konut başvuru şartları nelerdir

TOKİ 2025 BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvuruların, daha önceki projelerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılması planlanıyor. Başvuru ekranı aktif olduğunda şu adımlar izlenecek: