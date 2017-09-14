Toki, Dolandırıcıları Suçüstü Yakalattı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kurdukları internet sitesi üzerinden kurumun İstanbul Kayaşehir'deki konutlarının satışı iddiasıyla vatandaşları dolandıranların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından suçüstü yakalandığını açıkladı.



TOKİ Başkanı Turan, yaptığı yazılı açıklamada, dolandırıcıların kurdukları internet sitesinde TOKİ'nin Kayaşehir'deki konutlarının kura çekiminde yüzde 100 garanti vadettiklerini hatırlattı. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Turan, şunları kaydetti:



"Kayaşehir'de satışa sunduğumuz konutlarımızda '300 kişiye yüzde 100 konut kazanma' adı altında sahtekarlık yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce suç üstü yapılmıştır. TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için TOKİ ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir. Her şeyin olduğu gibi bu işin de suistimalini yapanlar var. Vatandaşlarımıza, 'Size öncelikli alım tanıyacağız, yüzde 100 konut kazanma hakkı' diyerek onlardan para topluyorlar. Bu tarz girişimlerde bulunan vatandaşlar resmi mercilere başvurarak haklarını aramalı."



İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konut için başvuruların 5 Eylül-20 Eylül tarihlerinde Türkiye Halk Bankasının İstanbul'daki tüm şubeleri aracılığı ile yapılabileceğini ifade eden Turan, 4 Ekim'de kura çekilişinin olacağını aktardı.



Turan, ayrıca idarenin kuralı satışlarının noter huzurunda ve dileyen müracaat sahiplerinin de iştirak edebileceği bir salonda açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiğine dikkati çekti.



"Müracaatlar yetkili banka aracılığıyla"



TOKİ tarafından satışa sunulan konutların satış ve devir işlemlerinin sadece yetkili bankalar aracılığı ile yapılabileceğini vurgulayan Turan, şu bilgileri verdi:



"TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, TOKİ ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir. Bizim yönlendirdiğimiz bankalar dışında hiçbir yere, kuruma, kişiye para yatıramazsınız, onlardan daire talep edemezsiniz. Bizim yönlendirdiğimiz bankalar dışında bir müracaat yeri yoktur. Şahıs, kurum ve şirkete müracaat olamaz."



Vatandaşlara dolandırıcılar konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Turan, "TOKİ adına kendilerine bir şey söylendiğinde, yapıldığında bunu idareye mail ve ALO TOKİ (444 86 54) iletişim kanalıyla ya da Başbakanlık İletişim Merkezine şikayette bulunsunlar. Biz takipçisi oluruz." ifadesini kullandı.