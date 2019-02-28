TOKİ'den Sivas'a Millet Bahçesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Sivas Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.

TOKİ içerisinde yürüyüş alanlarının, yeşil alanların, bisiklet yollarının, koşu parkurlarının, spor salonlarının ve çok amaçlı oyun sahalarının olacağı Sivas Millet Bahçesi'nin ihalesini dün yaptı. İhaleye 25 firma katıldı. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma projenin inşaatına başlayacak ve 240 gün içerisinde tamamlayacak.

Eski Sivas stadının yerinde toplam 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesi Sivaslı vatandaşları daha çok yeşille buluşturacak. Millet bahçesi bitki, peyzaj ve sosyal donatılarıyla Sivas şehrine yeni bir soluk getirecek.

3 bin 515 metrekarelik çim aktivite alanı bulunan millet bahçesinde, bin 611 metrekarelik piknik alanı, 700 metre uzunluğunda bisiklet parkuru, 905 metre uzunluğunda yaya gezinti yolu, basketbol ve voleybol oynanabilecek spor sahası olacak.

Yaş gruplarına göre ayrılmış 2 farklı noktada bin 615 metrekarelik alanda çocuk oyun alanlarının olacağı millet bahçesinde2 potalı dairesel ve 2 adet yarım saha basketbol sahası ve 500 metrekarelik 2 adet egzersiz alanları da yer alacak.

Millet bahçesinde,327 metrekarelik kaykay pisti, 3 adet masa tenisi masası ve bin 196 metrekarelik alanda yöresel bitkilerin mevsimsel renklenme gösterisinin yapılacağı alanlar olacak. - Sivas

Kaynak: DHA