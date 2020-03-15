TOKİ'den "Salda Gölü"ne ilişkin açıklama Açıklaması
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SALDA GÖLÜ, Toki, Güncel

TOKİ'den "Salda Gölü"ne ilişkin açıklama Açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Salda Gölü'nde yapılaşma ve betonlaşma olduğuna ilişkin sosyal medyada yer verilen görüntülerin, göl ve çevresindeki çalışmalara ait olmadığını bildirdi.

15.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:02
TOKİ'den

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Salda Gölü'nde yapılaşma ve betonlaşma olduğuna ilişkin sosyal medyada yer verilen görüntülerin, göl ve çevresindeki çalışmalara ait olmadığını bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen doğa harikası Salda Gölü ile ilgili asılsız ve gerçeklikle bağdaşmayan iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Twitter üzerinden "Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu" iddiasının yer verildiği aktarılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü Çevre Düzenlemesi çalışmalarına ait değildir. Salda Gölü'nün korunması, doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesi için projemizi başlattık. Projemizle gölün doğal güzelliğini koruyup çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak"

Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Donatılar Salda Gölü kumsalına yaklaşık 500 metre mesafede yer almaktadır. Projemizde günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar bulunacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak. Salda Gölü Çevre Düzenlemesi Projesi'nde söz konusu durum bu şekildeyken, sosyal medyada iddiasız şekilde paylaşım yapanların gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle duyurulur."

Kaynak: AA

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