TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına yalanlama TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına yalanlama TOKİ tarafından yapılan açıklamada Salda Gölün'de yapılaşmaya ilişkin paylaşımların asılsız olduğu belirtilerek, "Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu iddia edilmektedir.

TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına yalanlama

BURDUR - TOKİ tarafından yapılan açıklamada Salda Gölün'de yapılaşmaya ilişkin paylaşımların asılsız olduğu belirtilerek, "Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu iddia edilmektedir. Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü Çevre Düzenlemesi çalışmalarına ait değildir" denildi.

Son günlerde gündemin ana maddelerinden birinin Korona virüsü olmasıyla birlikte, bazı çevrelerce sosyal medyada Salda Gölü'nde yapılaşmanın başladığına dair paylaşımlar yapıldı. Konuya ilişkin TOKİ'den yalanlama geldi. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen doğa harikası Salda Gölü ile ilgili asılsız ve gerçeklikle bağdaşmayan iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

"Görüntüler çevre düzenlemesine ait değil"

Açıklamada, "Söz konusu iddialar Sosyal Medya platformu Twiter üzerinden yapılıp Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu iddia edilmektedir. Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü Çevre Düzenlemesi çalışmalarına ait değildir. Salda Gölü'nün korunması, doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesi için projemizi başlattık. Projemiz ile Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyup çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Asılsız paylaşımlara ihbar etmeyin"

Salda Gölü'nü korumak, doğal yapısının bozulmasını engellemek için bu projenin başlatıldığının altı çizilerek, "Donatılar Salda Gölü kumsalına yaklaşık 500 metre mesafede yer almaktadır. Projemizde günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar bulunacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak "Türkiye'nin Maldivleri'" olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak. Salda Gölü Çevre Düzenlemesi Projesi'nde söz konusu durum bu şekildeyken, sosyal medya iddiasız şekilde paylaşım yapanların gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri, önemle duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA