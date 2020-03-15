TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamada, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyada asılsız iddialar yer aldığı belirtilerek, "'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün...

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamada, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyada asılsız iddialar yer aldığı belirtilerek, " 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak" denildi.

TOKİ, Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelendirilen doğa harikası Salda Gölü ile ilgili asılsız ve gerçeklikle bağdaşmayan iddialar ortaya atıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Söz konusu iddialar sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılıp 'Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu' iddia edilmektedir. Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü çevre düzenlemesi çalışmalarına ait değildir. Salda Gölü'nün korunması, doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesi için projemizi başlattık. Projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyup çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başlanmıştır. Salda Gölü'nü korumak, doğal yapısının bozulmasını engellemek için bu projeyi başlattık. Donatılar Salda Gölü kumsalına yaklaşık 500 metre mesafede yer almaktadır. Projemizde günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar bulunacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak. Salda Gölü Çevre Düzenlemesi Projesi'nde söz konusu durum bu şekildeyken, sosyal medyada iddiasız şekilde paylaşım yapanların gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

Kaynak: DHA