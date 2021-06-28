TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha
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TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Ekonomi

TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha Kütahya'da, 6. Etap TOKİ Konutları inşaatlarının başladığı bildirildi.

TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha

KÜTAHYA - Kütahya'da, 6. Etap TOKİ Konutları inşaatlarının başladığı bildirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Akkent Mahallesi'ne temel kazısına başlanan 454 konutluk inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Ceyhun, "Kütahyamıza yapılacak olan 6. Etap toku konutları başladı. Projemiz 454 konuttan oluşuyor. Bunlardan 350 tanesi 3 artı 1, 104 tanesi de 3 artı bir olacak. İnşaatın yapım süreci 18 ay gözükse de müteahhit firma bunu daha erken bitebileceğini söylüyor. Bu proje Cumhurbaşkanımızın 100 bin konut projesinin bir parçacı. Burası Kütahya'nın yeni yüzü. Kütahyalı hemşehrilerimize hayırlı olsun, inşallah gülü güle otursunlar" dedi.

Projenin Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyen Ceyda Çetin Erenler, "434 konut Akkent Mahallemize ilave olacak. 6. Etap TOKİ Konutları'nın Kütahyalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada 454 konutun yanında 8 işyeri ve bir camimiz olacak. 18 ay sonra da sahiplerine kavuşacak. Sosyal alanlar için il başkanımız ve milletvekilleri olarak çalışmalarımız olacak. Bu proje için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ceyhun ve Erenler'in inceleme gezisine, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Yardımcıları Yılmaz Kocatürk, Muhterem Kılıç ve İsmail Çağlar Bayırcı ile Akkent Mahallesi Muhtarı Bayram Ünal da iştirak etti.

Kütahya 6. Etap TOKİ Konutları alanında yaklaşık 100 işçinin çalıştığı belirtildi.

TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha
TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha
TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha
TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha
TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha
TOKİ'den Kütahya'ya 454 konut daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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