TOKİ'den konut nasıl alınır? TOKİ İstanbul Kayabaşı evleri başvuru tarihi şartları

Geçen ay İstanbul Kayabaşı'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için 1892 konutu kurayla satışa sunan TOKİ 39 bini aşkın talep alınca yeni bir sosyal konut 600 lira taksitle ev alma fırsatı hamlesi başlatmaya karar verdi. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

ÖNCELİK HİÇ EVİ OLMAYANDA

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır önemli projeler geliştirdiklerini vurgulayan TOKİ Başkanı Turan, "Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük konut projelerimiz oluşturuyor. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Anadolu'da olduğu gibi İstanbul'da da konut üretimimize hızla devam ediyoruz" dedi.

YÜZDE 95 SOSYAL KONUT

TOKİ'nin son 14 yıllık süre içinde ürettiği konutların yüzde 85'inin hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara yönelik sosyal konut niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Son yıllarda ürettiğimiz konutların ise yaklaşık yüzde 95'i sosyal konuttur. Bu konutlar öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu grupların içerisinde engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emekliler için ayrı bir kontenjan ayırılmış durumdadır" dedi.

14 yılda 805 bin konut

TOKİ'nin 1984 yılında kurulduğunu fakat 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konut üretebildiğini belirten Turan, şunları söyledi: "Türkiye'de ki konut sorunu çözmek için kurulan bir idare olan TOKİ, bu yıllar aralığında, kentsel dönüşüm, sosyal donatılar, eğitim kurumları, stadyumlar, hastaneler inşa ederek her alanda Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamıştır. 1984-2002 yılları arasında 43 bin konut üretebilen idaremiz, 2002 yılından bugüne gelindiğinde 805 bin konut üreten bir idareye dönüşmüştür. 19 yılda sadece 43 bin konut üreten bir idareden, her yıl yaklaşık 65 bin konut üreten bir idare konuma geldik. Artık sadece nicelik değil nitelik anlamında da kendimizi yenileyerek ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz."

TOKİ'den 5 bin konut müjdesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, bu yıl 60-65 bin konut inşa edeceklerin, bunun yaklaşık 5 bin adedinin İstanbul'da olacağını söyledi. Tuzla'da arazi geliştirdiklerini, Kayabaşı bölgesinde projeler olduğunu, bir de Silivri'de kamulaştırarak aldıkları arazide inşa edeceklerini ifade etti. TOKİ Başkanı Turan, "Bu yıl da 60-65 bin konut yapacaksak bu konutların finansmanını sağlayacak iş yapmamız lazım. Bu da yaklaşık 10-12 milyar liralık bütçe ve yüzde 10-15 civarı artış demek" dedi.

KDV İNDİRİMİ DEVAM ETSİN

Anadolu'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşların çoğunu konut sahibi yaptıklarını, hatta üretilen konutları bazı yerlerde 20 katı müracaatla satıldığını hatırlatan Turan, "TOKİ'nin satışlarında hiçbir sorun yok. Sosyal konutta gelecek dönemde de bir sıkıntı görmüyoruz. Belli fiyat aralıklarındaki konutlarda sorun olabilir. Onları da piyasa kendisi regüle ediyor" diye konuştu. Turan, Maliye Bakanlığı'nın KDV indirimiyle sektöre çok önemli bir avantaj sağladığını aktararak, "Sektöre önemli bir ivme kazandırdı. Devam etmesini biz de arzu ederiz. İstihdama direkt etki eden bir sektör... Onun için inşallah değerlendirilir, biz de bekliyoruz. İndirim olursa sektöre ciddi bir avantaj sağlar. Talebin devam etmesi sektöre güç verir" değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir-Kayaşehir aksı gelişecek

Kayabaşı'nda ilk başta dar gelirli sonrasında yüksek gelir grubu için konut üretimi yaptıklarını anımsatan Turan, şunları kaydetti: "Şimdi de orta gelir grubuna konut yaptık. Bölgede bugün sattığımız konutlara 20 katı müracaat var. Demek ki biz pahalıya satmıyoruz. Pahalıya satmış olsak o kadar müracaat olmaz. Kayabaşı'nda eskiden kimse konut almak istemiyordu. İlk yapılan konutlar çok zor satıldı. Ancak şimdi Kayabaşı, İstanbul'un hem 3. Havalimanına hem otoyollarına hem sanayi bölgesine en yakın yerleşim yerlerinden bir tanesi. İçinde çok büyük 2 tane park, şehir hastanesi yapılıyor. Dolayısıyla Başakşehir-Kayaşehir aksı daha da gelişecek."

İstanbul'da çok ucuz konut olmaz

"Artık İstanbul'da çok ucuz konut olmaz" diyen Turan, İstanbul gibi arazi üretiminin zor olduğu yerlerde alt gelir grubu için sosyal konut üretiminde sorun yaşadıklarını ifade etti. Turan, "Şehir merkezlerinde satılan konut kuradan sonra 150 binden 400 bin liraya çıkıyor" dedi.

Suriye sınırındaki duvar bitti bitiyor

Mehmet Ergun Turan, Suriye sınırındainşa ettikleri duvarın hemen hemen bitme aşamasına geldiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti: "Duvarın yüzde 90-95'ini yollarıyla beraber teslim ettik. Kalan yüzde 5'lik kesim askeri birliklerle doğru orantıda. Askeri açıdan sakıncalı alanlar da fırsat verildiğinde hemen kapanacak.

TOKİ Başkanı Turan, son dönemde yapılan en önemli işlerden birinin de Hakkari-Yüksekova, Şırnak-Merkez, Şırnak-Cizre, Şırnak-İdil, Şırnak-Silopi, Mardin-Nusaybin bölgelerinde çok hızlı bir şekilde inşa edilen 24 bin konut olduğunu sözlerine ekledi.

TOKİ'den konut nasıl alınır?

TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ projesi; Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Sizde tokiden ev almak istiyorum diyenlerdenseniz şartları bilmeniz gereklidir.