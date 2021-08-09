TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama
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TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama

TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKİ, Karabük'teki yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve ihale edilen yapının yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı.

TOKİ, Karabük'teki yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve ihale edilen yapının yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, 6 yıldır boş olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yurt binasının bedelinin 32 milyon lira olarak belirlendiği, satış işleminin ise açık artırma usulü ile gerçekleştirileceği dile getirildi.

Yazılı yapılan açıklamada, "İdaremiz ve Karabük Belediyesi arasında imzalı protokoller kapsamında başlatılan Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında iki etap halinde bin 120 konut üretilmiş ve hak sahiplerine konutları teslim edilmiştir. 3'üncü etap kısmında ise hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri sürdürülmektedir. Proje alanı dahilinde 12/07/2016 tarihinde bin 4 kişilik yurt binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi, ildeki yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla ihale edilmiştir. İhale bedeli 31 milyon 840 bin lira olan yurt binasının kesin kabulü 09/09/2020'de gerçekleşerek yapım işi tamamlanmıştır" denildi.

SATIŞ İŞLEMİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Açıklamanın devamında, "Yurt binası İdaremizce 09/09/2020 tarihinde tamamlanarak teslim alınmış olup, 6 yıldır boş olduğu yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yanında yurt binası idaremizce 31 milyon 840 bin lira bedel ile ihale edilmiş olup, hazırlatılan değerleme raporunda yurt binasının bedeli 32 milyon lira olarak belirlenmiş, satış işlemi ise açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir.  Rekabet ortamının sağlanması ve açık artırmaya katılımın fazla olması amacıyla ulusal basın, yerel basın ve sosyal medya kanallarında etkin duyurular yapılmak suretiyle yurt binasının piyasaya arz edilerek, ildeki yurt ihtiyacının bir bölümünün karşılanması hedeflenmektedir. Gerekli katılım ve rekabet ortamının sağlanması durumunda ihale neticelendirilecektir" ifadelerini kullandı.


TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama
TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama
TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama
TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama
TOKİ'den Karabük'teki yurt binasının satılmasına yönelik açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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