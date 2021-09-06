TOKİ'den indirim kampanyası
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TOKİ'den indirim kampanyası

TOKİ'den indirim kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TOKİ, borcunu erken ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yılın 2. indirim kampanyasını 21 Eylül Salı günü başlatıyor.

TOKİ, borcunu erken ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yılın 2. indirim kampanyasını 21 Eylül Salı günü başlatıyor. Yüzde 22 indirim uygulanacak olan kampanyadan Akgedik Yunuskent'te yaşayan hak sahipleri de faydalanabilirken; hak sahiplerinin geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

TOKİ, borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yılın 2. indirim kampanyasını başlattı. 21 Eylül Salı günü başlayan kampanyadan Akgedik Yunuskent 1. ve 2. etabında oturan hak sahipleri de faydalanabilecek. Kampanyada indirim oranı yüzde 22 olacak. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Yüzde 22 indirim uygulanacak

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibariyle öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Ödemeleri 2020 haziran ayı sonunda başlayanlar kampanyadan faydalanabilecekler

Kampanyada geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. - MANİSA

TOKİ'den indirim kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
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