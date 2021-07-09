TOKİ'den Giresun'a millet bahçesi
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TOKİ'den Giresun'a millet bahçesi

TOKİ'den Giresun'a millet bahçesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Giresun Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Giresun Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

09 Temmuz 2021, Cuma günü gerçekleştirilen ihale kapsamında millet bahçesine ait sosyal donatılar da yer alıyor.

Çocuk oyun alanlarının, bisiklet yolunun, koşu ve yürüyüş parkurlarının olacağı millet bahçesinde 908 ağaç olacak.

Biyolojik göleti, çiçekli bitkileri, dinleme ve piknik alanlarının yer alacağı millet bahçesi doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Kaynak: Habermetre

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