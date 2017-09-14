"Toki'den Ev Çıkacak" Vaadiyle Dolandırıcılık: 3 Kişi Tutuklandı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'ndan ev vaadinde bulunarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbarda, bir şebekenin TOKİ'nin düzenleyeceği kurada ev çıkacağı vaadinde bulunarak kandırdıkları kişilerden para topladığı yönünde bilgi verildi.







KURADA EV KAZANMA KARŞILIĞINDA ELDEN NAKİT PARA İSTEDİLER



Polis ekipleri, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaş gibi şüphelilerle kurdukları internet sitesi üzerinden irtibata geçti. Şüpheliler, TOKİ'nin yapacağı çekilişinden ev çıkma garantisi vererek bir miktar para talep etti. Ekipler, şüphelilerle geçtiğimiz cumartesi günü Beyoğlu Tünel'de para verme bahanesiyle tekrar randevulaştı.







PARAYI ALMAYA GELEN 4 KİŞİ YAKALANDI



Parayı almaya gelen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







POLİSTEN PARA VERİLMEMESİ VE BİLİNMEYEN HESAPLARA PARA YATIRILMAMASI UYARISI



Emniyet yetkilileri, TOKİ'nin gerçekleştirdiği proje ve çekilişlerle ilgili resmi hesaplar ve yetkililerin verdiği bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini talep etti. Yetkililer, TOKİ'nin belli banka hesapları dışında hiçbir hesaba para yatırılmaması ve elden kesinlikle para verilmemesi uyarısında bulundu. - İstanbul