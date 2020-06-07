TOKİ'den ev almak isteyenler banka önünde sabahladı
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TOKİ'den ev almak isteyenler banka önünde sabahladı

Manisa'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa sunulan 219 konut için vatandaşlar iki gün öncesinden banka önünde kuyruğa girdi.

07.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:18

Manisa'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa sunulan 219 konut için vatandaşlar iki gün öncesinden banka önünde kuyruğa girdi.

TOKİ ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile Akgedik Mahallesinde oluşturulan 5 bin 500 konut projesinin ikinci etabında sözleşmesi imzanlanmayan 219 konutun, 8 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında açık satış usulü satılacağı duyuruldu.

Bunun üzerine dünden itibaren banka şubesi önüne gelen vatandaşlar, oluşturdukları listeye isimlerini yazdırarak, banka şubesinin açılmasını beklemeye başladı.

Şube önünde sabahlayan bazı vatandaşların günün ağarmasıyla nöbet sıralarını yakınlarına bırakarak evlerine dinlenmeye gittikleri görüldü.

Ev sahibi olmak için cumartesi sabahından bu yana beklediğini söyleyen Taner Cuci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buraya TOKİ'den ev sahibi olmak için geldim. Cumartesi sabahından beri bekliyorum. Biz geldiğimizde kimse yoktu ama şimdi dolmaya başladı. Kendi aramızda liste tutarak kurullara uymaya çalışıyoruz. Yeni gelenleri listeye alıyoruz." dedi.

Banka önünde dayısının yerine beklediğini söyleyen Evren Dilbilmez de "Gece boyunca dayım bekledi, gündüz de onun yerine ben geldim. Şimdi sıramızı bekliyoruz nasipse bize çıkacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mustafa Denizhan da arkadaşının ev sahibi olabilmesi için yardımcı olduğunu, nöbetleşe olarak banka şubesi önünde beklediklerini anlattı.

TOKİ'den ev almak isteyenler banka önünde sabahladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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