TOKİ'den Erzurum'a 'Millet bahçesi'
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Yakutiye, Türkiye, Erzurum, Toki, Yerel

TOKİ'den Erzurum'a 'Millet bahçesi'

TOKİ'den Erzurum'a 'Millet bahçesi' -Yakutiye'nin çehresi değişiyor Türkiye'nin en prestijli Millet Bahçelerinden biri Erzurum'un Yakutiye ilçesine yapılıyor.

15.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:48
TOKİ'den Erzurum'a 'Millet bahçesi'

TOKİ'den Erzurum'a 'Millet bahçesi'

-Yakutiye'nin çehresi değişiyor

ERZURUM - Türkiye'nin en prestijli Millet Bahçelerinden biri Erzurum'un Yakutiye ilçesine yapılıyor. Türkiye'nin en prestijli Millet Bahçelerinden biri Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Üç Kümbetlerde yapılıyor. Tarihi mekanı ve çevresinde 78 bin 619 metrekare alana kurulacak olan bahçe Yakutiye'ye nefes aldıracak.

İçerisinde millet kıraathanesi ve birçok sosyal donatı alanı bulunduran Millet Bahçesinin ihalesi 12 Mart 2020, Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ihaleye katılan firmalar arasında yapılacak değerlendirme neticesinde ihalenin kime kaldığı belli olacak.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Üç Kümbetler Projesinin peyzaj ve sosyal donatı alanlarıyla ilçeye önemli bir estetik katacağını belirterek, şunları söyledi:

"Yakutiye Belediyemiz tarafından yıllara sari bir şekilde kamulaştırılan ve eski yapılardan temizlenen tarihi Üç Kümbetler için yapılan değerlendirmeler neticesinde bölgenin Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi kararlaştırılmış ve gerekli adımlar atılmıştır. Yapım maliyetleri tamamen Çevre ve Şehircilik bakanlığınca karşılanacak olan Bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, valimiz Okay Memiş'e ilimiz Milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz yetkilileri ve bizler projenin her aşamasına müdahil olarak yapılacak çalışmanın ilimize en yakışır şekilde olması için çaba harcadık. Bundan sonraki aşamada da ihaleyi alan firmanın işi zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlaması için konunun üzerinde ciddiyetle duracağız. Millet Bahçemiz içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, gezinti yolları, otantik sergi ve satış mekanları ile dinlenme ve piknik alanları olacaktır. Bitki, peyzaj ve yeşiliyle şehrimizin çekim alanlarından biri olacak olan millet bahçesinde vatandaşlarımız yöreye özgü meyve ağaçları, çiçekli bitkiler ve yeşille buluşacak, huzur içinde vakit geçirebileceklerdir."

Önceki belediye başkanı tarafından Üç Kümbetler için hazırlatılan projenin akıbetinin ne olduğu yönündeki soruyu da yanıtlayan Başkan Uçar, "Bu bölge için önceki başkanımız tarafından içerisinde "Arasta" denilen AVM, otel ve farklı donatı alanları içeren bir proje hazırlatılmıştı ancak bu proje gerekli rağbeti görmeyince rafa kaldırılmıştır. Bunun akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Millet Bahçesi konseptinde yeni bir proje hazırlanarak uygulanmasına karar verilmiştir" şeklinde konuştu.

TOKİ'den Erzurum'a 'Millet bahçesi'

Kaynak: İHA

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TOKİ'den Erzurum'a 'Millet bahçesi'

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