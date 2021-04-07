TOKİ, Elazığ depremi sonrası konutların inşasının uzamaması için firmanın "pazarlık usulüyle" belirlendiğini bildirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elazığ depreminin ardından inşa edilen konutları yapan firmanın, Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak "pazarlık usulü" ile belirlendiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elazığ depreminin ardından inşa edilen konutları yapan firmanın, Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak "pazarlık usulü" ile belirlendiğini açıkladı.

TOKİ, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından inşa edilecek konutları yapacak firmanın belirlenmesi süreciyle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bahsi geçen haberlerde Elazığ depreminin ardından bölgede inşa edilen yeni konutların ihalelerinin bir firmaya veya kişilere verildiği yönünde gerçeklikle ilgisi olmayan iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, tüm ihalelerin, yürürlükteki yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde belirtilen, "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerinin özellikle gözetildiği ifade edildi.

"Rekabet koşulları en üst düzeyde sağlanmıştır"

Açıklamada, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'nın merkezi ile bazı ilçelerinde, hayatın süratli şekilde normale dönmesi, barınma ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde ve kalıcı olarak sağlanmasının temini, vatandaşların mağduriyetinin acil giderilmesi zorunluluğunun doğduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda, işin ihalesinin, Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinde yer alan, "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" hükmüne uygun olarak, "pazarlık usulü" ile gerçekleştirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulü ile ihalesi yapılacak işlerde 3 firmadan teklif alınması öngörülmüşken, rekabeti en üst seviyeye çıkarmak için bölgedeki ihalelere, iştigal alanlarında uzmanlaşmış, bölge şartlarında iş yapma kabiliyetine sahip yerel firmalar ile TOKİ'de büyük ölçekte iş tamamlamış, projelerin belirlenen niteliklilerde ve zamanında tamamlayabilecek potansiyele, ülke genelinde inşaat ve taahhüt işleri yapan deneyim sahibi yükleniciler arasından tercih edilen iş bazında 8'in üzerinde firma davet edilmiştir. Kamu İhale Kanunu'nun 36'ncı, 37'nci ve 38'inci maddeleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda geçerli teklifler tespit edilmiş, aşırı düşük sorgulaması neticesinde, en düşük fiyat teklif eden istekliye iş ihale edilmiş, rekabet koşulları en üst düzeyde sağlanmıştır."

20 bin üzerinde konut üretimi için 50'den fazla ihale yapıldı

Depremden hemen sonra başlayan imar ve iskana yönelik çalışmalar sonucunda bugün itibarıyla 20 bin üzerinde konut üretimi için 50'den fazla ihale yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede yapılacak konutlar için yapılan ihalelerin her birine yukarıda belirtilen kriterler dahilinde ortalama 8'in üzerinde firma iştirak etmiş, tüm ihalelere en az bir yöresel firma katılmıştır. İhalelere 400'ün üzerinde firma teklif vermiş olup, bu firmalar içerisinde bölge merkezli firmalar ve bölgede daha önce iş yapan firmalar ağırlıktadır. İdaremiz Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde belirtilen ilkeleri kapsamında ihale süreçleri tamamlanmış olup, ihalelere katılan firmaların ortaklarının siyasi görüş, cinsiyet ve nüfus kayıtları gibi kişiye özel bilgilerin araştırılması kamu ihale mevzuatı açısından mümkün olmamaktadır."

Açıklamada, ihalelerin bir firmaya veya kişilere verildiğine yönelik basında yer alan haberlerdeki iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği, İdare'yi karaladığı ve İdare'nin konutların inşasını tamamlamak için bölgede gösterdiği başarıyı gölgelediği belirtildi.

Bölgede yapılan imar ve iskan faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, işlerin birçoğunun sözleşmesinde belirlenen süreden önce tamamlanmasının ve sekteye uğramadan devam etmesinin İdare'nin başarısını gösterdiği ifade edildi.

Ayrıca ihalenin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirildiği, her aşamasının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yürütüldüğü ve sonucunun EKAP üzerinden yayımlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu