TOKİ'den cazip fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), İstanbul başta olmak üzere 4 ilde açık artırma yöntemi ile 267 konutu cazip fiyatlarla satışa sunuyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), 30 Temmuz tarihinde gerçekleşecek açık artırma kapsamında, 4 ilde konut satışı gerçekleştirecek. TOKİ iştiraki Emlak Yönetim vasıtası ile düzenlenecek açık artırmada İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Manisa'da bulunan 267 adet konut satışa sunulacak. 1+1'den 4+1'e olmak üzere 61 metrekare ile 207 metrekare arasında farklı büyüklüklerde daireler alıcılarını bekleyecek. Bu satış kapsamında İstanbul'da Ataşehir'de 53 adet, Kayaşehir'de ise 64 adet konut bulunuyor. Ataşehir'de iki projede bulunan 53 adet konut bu açık artırma kapsamında 375 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ataşehir'de bulunan konutlara yüzde 40 peşin 96 ay vade veya yüzde 50 peşin 120 ay vade ile sahip olmak mümkün. Burada hangi peşinat ve vade seçeneğini seçeceğine alıcılar karar verecek. Açık artırma olduğu için başlangıç bedeli üzerinden düşünülerek, ödenecek peşinata göre taksitler netleşecek. Ayrıca TOKİ, enflasyonla mücadele kapsamında artış oranlarını sabitlemiş ve yüzde 5 ile sınırlamıştı. Bu konutları alacak vatandaşlar mevcut banka kredilerinden çok daha uygun olarak 6 ayda bir yüzde 5 artış ile taksitlerini ödeyebilecekler. Vatandaşlar TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezin den açık artırmaya katılabilir ya da bu lokasyonlara gelmeden evden ya da iş yerinden internet üzerinden canlı bağlantı ile ihaleye katılabilecekler. Yapılacak açık artırma hakkında bilgi veren Emlak Yönetim Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Latif Ulu, "TOKİ 30 Temmuz 2019 tarihinde 4 ilde 267 adet konutu açık artırma ile satışa sunuyor. Bu açık artırma kapsamında İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Bursa'da konutlarımız mevcut. İstanbul'da, Ataşehir'de 53 adet, Kayaşehir'de de 64 adet konutu müzayede ile satacağız. Ataşehir'deki konutlar kentsel dönüşüm kapsamında özel sektör tarafından inşa edildiğinden dolayı çok cazip alım koşullarına sahip. Yüzde 50 peşin 120 ay vade ya da yüzde 40 peşin 96 ay vade ile alıcılarımız konutlarını alabilecekler" diye konuştu.

"70 BİN LİRAYA SATILAN KONUTLARDA MEVCUT" Balıkesir'de 70 bin liraya satılan 1+1 tipi konutların olduğunu ifade eden Latif Ulu, "İstanbul'daki konutlar 375 bin lira bedel ile başlıyor. Bunun üstünde de satışımız mevcut. Satışa sunduğumuz farklı tipte konutlar var. 1+1'den 4+1'e ve 61 metrekareden 207 metrekareye kadar konutlarımız bu kapsamda satışa sunuldu. 375 bin lirayı eğer yüzde 50 ödeme seçeneği ile bulurlarsa bin 580 liradan başlayan taksitlerle vatandaşımız bu evlere sahip olabilecek. Balıkesir'de 70 bin liraya sattığımız 1+1'de mevcut, İstanbul Kayaşehir'de 700 bin liraya sattığımız konutlarda mevcut"dedi.

"TAKSİT ARTIŞLARI YÜZDE 5 İLE SINIRLANDIRILDI" TOKİ ödemelerinin banka kredilerine göre çok uygun olduğunu söyleyen Ulu, "Genel olarak TOKİ'nin açık artırmalarını Emlak Yönetim olarak düzenliyoruz. Bu kapsamda da vatandaşlarımız düzenli yaptığımız organizasyonlarda çok uygun koşullar ve vade seçenekleri ile konut ve iş yeri sahibi olabilecekler. TOKİ enflasyonla mücadele kapsamında taksit artışlarını yüzde 5 ile sınırladı. Bu günümüz banka kredileri ile kıyasladığımızda çok uygun bir artış oranı. Vatandaşlarımız bu müzayede kapsamında bu artış oranları ile vadelerini yapabilecekler" dedi.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İHA