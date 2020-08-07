TOKİ'den, Bursa'ya yeni millet bahçeli meydan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle işbirliğiyle Bursa'nın merkezine, kent meydanı yapmak için ihale duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle işbirliğiyle Bursa'nın merkezine, kent meydanı yapmak için ihale duyurdu.

Bursa'da, insan ve taşıt dolaşımlarının en yüksek olduğu Fevzi Çakmak Caddesi ile TOKİ Doğanbey Konutları'nı birleştiren bölgenin çehresi değişecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın aracılığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle millet bahçesinin de yer alacağı kent meydanı yapılacak.

Söz konusu bakanlığa bağlı ve yıkılan İlbank'ın alanı ile Doğanbey Konutları'nın boş parsellerini kapsayan proje, 'Kırcaali Mahallesi Kent Meydanı ve Millet Bahçesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi' adını taşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 17 bin 700 metrekare alandaki sosyal donatılar ve millet bahçesi için 19 Ağustos'ta inşaat ihalesi düzenleyecek. İçerisinde, sosyal ve kültürel mekanlar ile 2 katlı yer altı otoparkının yer alacağı projenin, 400 günde tamamlanması öngörülüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Haziran'da düzenlediği basın toplantısıyla kurumunun merkezi yönetimle işbirliğine dayalı olan proje ve diğer uygulamalarını duyurmuş, müjdelemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapım ihalesini duyurduğu kent meydanı projesi de, müjdeler arasındaydı.

Uygulanacak olan projenin de, işbirliğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığı vurgulanmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA