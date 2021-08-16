TOKİ'den Burdur'a 143 konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'un Merkez İlçesi Kurna Mahallesinde inşa edilecek 143 konutun ihalesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'un Merkez İlçesi Kurna Mahallesinde inşa edilecek 143 konutun ihalesi yapıldı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca 6 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor.

Yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin +4 olacak konutlar 3+1 ve 2+1 planda yapılacak.

Proje ile parkı, oyun ve spor alanları olan aynı zamanda şehre değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Kaynak: Habermetre