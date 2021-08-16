TOKİ'den Burdur'a 143 konut
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKİ'den Burdur'a 143 konut

TOKİ'den Burdur'a 143 konut
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'un Merkez İlçesi Kurna Mahallesinde inşa edilecek 143 konutun ihalesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'un Merkez İlçesi Kurna Mahallesinde inşa edilecek 143 konutun ihalesi yapıldı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca 6 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor.

Yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin +4 olacak konutlar 3+1 ve 2+1 planda yapılacak.

Proje ile parkı, oyun ve spor alanları olan aynı zamanda şehre değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Işın Karaca Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOKİ'den Burdur'a 143 konut - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:32:41. #1.16#

title