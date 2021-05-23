TOKİ'den Antakya'ya 472 yeni konut
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TOKİ'den Antakya'ya 472 yeni konut

TOKİ'den Antakya'ya 472 yeni konut
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 472 yeni konut inşa edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 472 yeni konut inşa edecek.

Alınan bilgiye göre, 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen TOKİ, Hatay Antakya projesi için düğmeye bastı. Proje Antakya ilçesi, Aksaray Mahallesinde yükselecek.

TOKİ Antakya 2021 projesinin ihalesi 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Projede ayrıca altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.

Dar gelirli ailelerin TOKİ Hatay Antakya projesinin ihalesi e ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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